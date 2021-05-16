عاجل.. إصابات في إسرائيل وغزة نتيجة قصف متبادل

أفادت قناة العربية، بوقوع إصابات إثر استهداف إسرائيل مبنى سكنيا في تل الهوى غرب غزة.





كما أفاد مراسل القناة، بإصابة منزل بشكل مباشر في ريشون لتصيون جنوب تل أبيب.





وفي وقت سابق، استدعى الجيش الإسرائيلي 7 آلاف من جنود الاحتياط، فيما نشر 3 كتائب إضافية في الضفة الغربية.





واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.



