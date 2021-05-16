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عاجل.. إصابات في إسرائيل وغزة نتيجة قصف متبادل
الأحد 16/مايو/2021 - 12:19 ص
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أفادت قناة العربية، بوقوع إصابات إثر استهداف إسرائيل مبنى سكنيا في تل الهوى غرب غزة.
كما أفاد مراسل القناة، بإصابة منزل بشكل مباشر في ريشون لتصيون جنوب تل أبيب.
وفي وقت سابق، استدعى الجيش الإسرائيلي 7 آلاف من جنود الاحتياط، فيما نشر 3 كتائب إضافية في الضفة الغربية.
واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.
واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.
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