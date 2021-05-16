فيديو.. أهالي العصافرة بالدقهلية يطالبون بإدراجهم ضمن مشروع تطوير قرى مصر

طالب أهالى قرية العصافرة التي يبلغ عدد سكانها ٨ آلاف فدان، والتابعة لمحافظة الدقهلية بإدراجهم ضمن مبادرة تطوير قرى مصر، لعدم وجود مياه للشرب أو كهرباء أو صرف صحي.





وأكد الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان"، أن أهالي قرية العصافرة يعانون من عدم وجود خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء، إضافة لتفشي السرقة وتكرار هجمات البلطجية على المواطنين.



