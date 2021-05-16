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فيديو.. أهالي العصافرة بالدقهلية يطالبون بإدراجهم ضمن مشروع تطوير قرى مصر
الأحد 16/مايو/2021 - 07:30 ص
داليا الحسين
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طالب أهالى قرية العصافرة التي يبلغ عدد سكانها ٨ آلاف فدان، والتابعة لمحافظة الدقهلية بإدراجهم ضمن مبادرة تطوير قرى مصر، لعدم وجود مياه للشرب أو كهرباء أو صرف صحي.
وأكد الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان"، أن أهالي قرية العصافرة يعانون من عدم وجود خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء، إضافة لتفشي السرقة وتكرار هجمات البلطجية على المواطنين.
وناشد غانم بسرعة إدراج قرية العصافرة بالمشروع القومي لتطوير قرى مصر، والذي تتجاوز استثماراته ٦٠٠ مليار جنيه، لافتا الى أن المرحلة الأولى تشمل تطوير ١٦٠٠ قرية مصرية.
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