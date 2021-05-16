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تركيب 2000 جهاز ري محوري في مشروع مستقبل مصر لزراعة 30 ألف فدان (فيديو)

الأحد 16/مايو/2021 - 03:20 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد غانم، إنه سيتم تركيب ٢٠٠٠ جهاز ري محوري بالمرحلة الثانية من مشروع مستقبل مصر الزراعي القومي، ومساحتها ١٥٠ ألف فدان، لافتا إلى أن مياه ترعة النصر القادمة من فرع رشيد سوف تصل أراضي المشروع لتروي ٣٠٠ ألف فدان.

وأضاف "غانم"، عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس ٢"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع العمل بمشروع مستقبل مصر الزراعي بإجمالي مساحة ٨٠٠ ألف فدان، حيث زُرع ٢٠٠ ألف فدان بالمرحلة الأولى، وتبلغ مساحة المرحلة الثانية ١٥٠ ألف فدان.

وأوضح الإعلامي، أن السيسي كلف إدارة المشروع بالانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، كما سيتم زراعة ١٠٠ ألف فدان بالقمح بالإضافة لـ٣٠٠ ألف فدان بمختلف المحاصيل الحقلية والبستانية.

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بوابة الفجر الفجر السيسي الزراعة

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