عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

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عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز
الأحد 16/مايو/2021 - 12:28 ص
علي نبوي
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة بعد الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون مقابل.
وفاز الأهلي على ضيفه ماميلودي صن داونز بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جرت على ستاد السلام.
ومنح موسيماني لاعبيه راحة من التدريبات الجماعيىة بعد الفوز في مباراة اليوم على أن يسافر الفريق الأحمر إلى جنوب إفريقيا يوم الاثنين استعدادا لمباراة الإياب.
ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطا إفريقيا.
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