عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز













قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة بعد الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون مقابل.





وفاز الأهلي على ضيفه ماميلودي صن داونز بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جرت على ستاد السلام.





ومنح موسيماني لاعبيه راحة من التدريبات الجماعيىة بعد الفوز في مباراة اليوم على أن يسافر الفريق الأحمر إلى جنوب إفريقيا يوم الاثنين استعدادا لمباراة الإياب.



