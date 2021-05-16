تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتليتك بيلباو فى الدوري الإسباني





يواجه نادي ريال مدريد اليوم الأحد نظيره فريق أتلتيك بيلباو ضن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي اتلتيك بيلباو.





وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: كورتوا.





خط الدفاع: ميليتاو، ميندي، بلانكو، اوردزولا.





خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.



