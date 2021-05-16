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عاجل- إصابة قوية تضرب نجم الأهلي بعد مباراة صن داونز
الأحد 16/مايو/2021 - 12:32 ص
الفجر الرياضي
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تعرض محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة قبل نهاية مباراة فريقه أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي.
وفاز الأهلي على صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
واشتكى أفشة من الإصابة بعدما تعرض لكدمة قوية في الضلوع بعد تدخل قوي من مدافع صن داونز.
وخضع اللاعب للفحص الطبي تحت إشراف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر بعد نهاية اللقاء.
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