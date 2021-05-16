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صلاح محسن ورقة "موسيماني" الرابحة في الأهلي

الأحد 16/مايو/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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بات صلاح محسن مهاجم الأهلي من الحلول الهجومية المهمة التي يعتمد عليها الجهاز الفني للأحمر بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق، في المباريات الأخيرة، بعدما نجح اللاعب بشكل كبير بعد دخوله بديلا في المباريات الماضية للفريق الأهلاوي.

صلاح محسن ساهم في فوز الأهلي على نظيره ماميلودي صنداونز بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سجل الهدف الثاني لفريقه، بينما تكفل زميله طاهر محمد طاهر بتسجيل الهدف الأول للفريق الأحمر.

ونجح صلاح محسن في مباراة القمة الماضية أمام الزمالك في تسجيل هدف الأهلي الأول في الشباك البيضاء بعد أقل من 10 دقائق من دخوله أرضية الملعب بديلا لزميله حسين الشحات، إلى أن الدولي التونسي فرجاني ساسي نجح في إدراك التعادل للفريق الأبيض لينتهي اللقاء 1-1.

في مباراة صنداونز مساء السبت، دخل "محسن" بديلا أيضًا ونجح كعادته في استغلال خطأ للحارس أونيانجو حارس مرمى ماميلودي صنداونز، وخطف هدف رائع واستطاع تأمين انتصار فريقه بثنائية نظيفة.

وكان صلاح محسن عاد للأهلي في مطلع الموسم الحالي بعدما لعب معارا لسموحة في الموسم الماضي، وخاض مع الأهلي 52 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع هدفين اخرين، واقترب من البقاء مع المارد الأحمر في الموسم الجديد بفضل العروض القوية التي يقدمها مع الفريق.

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