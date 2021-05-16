الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من قصف برج الجلاء في غزة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من قصف إسرائيل لبرج الجلاء في غزة، مشيرا إلى أن هذا الأمر "مقلق".





شنت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلية، اليوم السبت، غارة على برج الجلاء في قطاع غزة، الذي يضم مكاتب إعلامية وشققا سكنية، بعد أن أعطت مهلة لإخلائه قبيل تدميره، على غرار الغارة التي استهدفت برج "الشروق" قبل أيام.





وجاءت الغارة التي استهدفت برج الجلاء، الذي هددت إسرائيل بتدميره سابقا، بعد سقوط مجموعة من الصواريخ التي أطلقت من غزة، على مناطق متفرقة بإسرائيل، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.





الجدير بالذكر أن دمرت غارة جوية إسرائيلية برج "الشروق"، يوم الأربعاء الماضي، الذي يتكون من 14 طابقا في مدينة غزة، ويضم مكاتب تلفزيون الأقصى وإذاعة صوت الأقصى التابعين لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.



