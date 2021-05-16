Advertisements
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من قصف برج الجلاء في غزة
الأحد 16/مايو/2021 - 12:40 ص
Advertisements
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من قصف إسرائيل لبرج الجلاء في غزة، مشيرا إلى أن هذا الأمر "مقلق".
شنت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلية، اليوم السبت، غارة على برج الجلاء في قطاع غزة، الذي يضم مكاتب إعلامية وشققا سكنية، بعد أن أعطت مهلة لإخلائه قبيل تدميره، على غرار الغارة التي استهدفت برج "الشروق" قبل أيام.
وجاءت الغارة التي استهدفت برج الجلاء، الذي هددت إسرائيل بتدميره سابقا، بعد سقوط مجموعة من الصواريخ التي أطلقت من غزة، على مناطق متفرقة بإسرائيل، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.
الجدير بالذكر أن دمرت غارة جوية إسرائيلية برج "الشروق"، يوم الأربعاء الماضي، الذي يتكون من 14 طابقا في مدينة غزة، ويضم مكاتب تلفزيون الأقصى وإذاعة صوت الأقصى التابعين لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وذكر المراسلون أن طائرات إسرائيلية أطلقت صاروخين "تحذيريين"، ثم ثمانية صواريخ أدت إلى تدمير كلي للبرج وألحقت أضرارا جسيمة في عدد من البنايات المجاورة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements