أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16-5-2021 رابع أيام العيد

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 16-5-2021 أولي تعاملات الاسبوع عند نفس مستويتها أمس بعد ارتفاعات قوية حققتها بقيمة 6 جنيه في الجرام.

أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 16-5-2021 رابع ايام العيد :

سجل سعر عيار الذهب 24 جرام نحو 905 جنيه

سعر الذهب عيار 21 نحو 793 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 980 جنيه

سعر الجنيه الذهب 6915 جنيه

أسعار الذهب العالمية :

زادت أسعار الذهب بسبب خلفية انخفاض الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا في التضخم بالولايات المتحدة، مما غذى مخاوف من رفع لأسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعا.

وهبط مؤشر الدولار 0.1% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.8% ليبلغ 2914.28 دولار للأونصة. وزادت الفضة 0.1% إلى 27.09 دولار، فيما صعد البلاتين 0.9% إلى 1216.69 دولار