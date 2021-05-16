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أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16-5-2021 رابع أيام العيد

الأحد 16/مايو/2021 - 12:31 ص
اسعار الذهب في مص اليوم
اسعار الذهب في مص اليوم
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 16-5-2021 أولي تعاملات الاسبوع عند  نفس مستويتها أمس بعد ارتفاعات قوية حققتها بقيمة 6 جنيه في الجرام.

 

أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 16-5-2021 رابع ايام العيد :

سجل سعر عيار الذهب 24 جرام نحو 905 جنيه

 

سعر الذهب عيار 21 نحو 793 جنيه 

 

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 980 جنيه

 

سعر الجنيه الذهب 6915 جنيه

 

أسعار الذهب العالمية :

زادت أسعار الذهب بسبب خلفية انخفاض الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا في التضخم بالولايات المتحدة، مما غذى مخاوف من رفع لأسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعا.

 

وهبط مؤشر الدولار 0.1% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.8% ليبلغ 2914.28 دولار للأونصة. وزادت الفضة 0.1% إلى 27.09 دولار، فيما صعد البلاتين 0.9% إلى 1216.69 دولار

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