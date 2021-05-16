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انفجارات عنيفة تدوي في سماء تل أبيب

الأحد 16/مايو/2021 - 12:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل، بوقوع انفجارات عنيفة في سماء تل أبيب.

واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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