انفجارات عنيفة تدوي في سماء تل أبيب

أفادت قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل، بوقوع انفجارات عنيفة في سماء تل أبيب.





واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.



