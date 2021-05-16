إغلاق السينمات فى تايوان بسبب "كورونا"





أصدرت أوامر بإغلاق دور السينما في تايبيه عاصمة تايوان والمناطق المحيطة بها لأول مرة منذ بداية أزمة COVID-19.





وأصدرت سلطات تايوان أمرًا بوضع العاصمة في حالة تأهب من المستوى الثالث وهذا يتطلب إغلاق دور السينما والأماكن الرياضية والمكتبات وأماكن الترفيه الأخرى، ويجب أيضًا ارتداء الأقنعة في الهواء الطلق.





وتم طلب إغلاق النوادي والساونا وصالات الكاريوكي ومقاهي الإنترنت اعتبارًا من يوم الجمعة.وقال وزير الصحة تشين شيه تشونج: "فقط من خلال القيام بذلك يمكن التعامل مع العدوى والسيطرة عليها"،





ومن المتوقع أن يظل الإجراء ساريًا حتى 28 مايو 2021.ونشرت سلاسل السينما إخطارات على مواقعها على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تعلن الإغلاق الفوري لأماكن في العاصمة والمناطق المحيطة بها.





"سيتم إغلاق مسارح VieShow المذكورة أعلاه ، مثل Xinyi ، و Songren MUVIE ، ومحطة بكين ، و Banqiao ، و Linkou Mitsui ، و Hualien ، بالكامل من 15/05 إلى 28/05 من أجل الامتثال للإجراءات الإدارية ،" قال أكبر سلسلة سينما VieShow. أزال موقع الشركة على الإنترنت جميع تفاصيل العرض في تايبيه ، لكنه نشر معلومات فحص لدور السينما التابعة لها في مدن أخرى.







