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موعد مباراة أتلتيكو مدريد أمام أوساسونا فى الدوري الإسباني
الأحد 16/مايو/2021 - 12:56 ص
علي ماهر حلمي
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يلتقي نادي أتلتيكو مدريد اليوم الأحد نظيره فريق أوساسونا ضن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب وندا فى العاصمة الإسبانية مدريد.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ٣ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ويحتل فريق أتلتيكو مدريد صدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز.
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