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بنى عبيد جاهز لمواجهة دمنهور اليوم

الأحد 16/مايو/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أعلن عبداللطيف الدومانى المدير الفنى للفريق الأول بنادى بنى عبيد الرياضى قائمة لاعبيه والتى ستتوجه اليوم لملاقاة نظيره بنادى ألعاب دمنهور ضمن مباريات الجولة 21 بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

وواجه الفريق أزمات مالية متكررة منذ بداية الموسم وهو ماأثر بشكل مباشر على نتائج وترتيب الفريق الذى يحتل حاليا المركز الأخير بترتيب جدول فرق المجموعة الثالثة.

ولم يخوض الفريق سوى ودية واحدة أمام طنطا وخسرها بهدف خلال فترة التوقف بسبب تغيب اللاعبين لفترات طويلة بسبب تأخر مستحقاتهم ومقدمات التعاقد.

وحرص مجلس إدارة نادى بنى عبيد بحضور دكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب على الإجتماع باللاعبين أمس من أجل حثهم على تحقيق نتيجة إيجابية خلال لقاء اليوم والذى يقام باستاد دمنهور الرياضى.

وضمت قائمة اللاعبين المتجهين لمدينة دمنهور كلا من:
أحمد حسن ، محمد إبراهيم ، عصام محمود ، بسام وحيد ، أحمد جمال ، محمد إبراهيم ، صبرى السيد ، محمد الحسينى ، محمد فهيم ، جوشوا مايكل ، رجب عبدالتواب ، محمد زغلى ، عادل جمال ، محمد منصور ، محمود غازى ، عبدالرحمن يوسف ، أحمد يوسف ، محمد الحسينى ، أحمد إبراهيم "عجله".

ويحتل بنى عبيد المركز الأخير برصيد 13 نقطة بينما يحتل دمنهور المركز العاشر برصيد 24 نقطة قبل مواجهة اليوم.

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