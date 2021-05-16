حقيقة تسريب "حبيبتي" لحسن شاكوش أكثر من مرة





كشف المؤلف محمد غباشي تفاصيل أغنية "حبيبتي" لحسن شاكوش وحقيقة تسريبها أكثر من مرة.





وقال في تصريحات صحفية أن الكليب كان من المفترض طرحه في رأس السنة الماضية، لكن تم تأجيلها لأكثر من مرة بسبب المشاكل العديدة التي واجهت حسن شاكوش.





وأشار إلى أنه تم بالفعل تسريب الأغنية 3 مرات عبر عدد من التطبيقات.



كان شاكوش ، أعلن اليوم، عن تأجيل كليبه الغنائي "حبيبتي" الذي كان من المقرر أن يقوم بطرحة قريبا، وذلك تعاطفا مع الشعب الفلسطيني.



