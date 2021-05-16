غلق مطعم ومقهيين في الشرقية لمخالفة الإجراءات الاحترازية

شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بقيادة الأستاذ عبادة محمد عبادة رئيس المركز حملة تفتيشية ليلية على المحلات التجارية والعامة لتنفيذ حزمة القرارات التي أعلنتها رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومنها أنه اعتبارا من يوم الخميس الموافق ٦ مايو ولمدة أسبوعين يتم تنفيذ غلق لكل المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من الساعة 9 مساء للعمل على الحد من التزاحم.





وفي إطار ذلك وبناء على توجيهات الوزير ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبإشراف وحضور الأستاذ عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة فاقوس، وبرفقته مأمور قسم شرطة فاقوس ومأمور المركز وقوة من الشرطة، و المهندس هاني عزت، وإسلام زغلول نائبي رئيس المركز ومسؤولى قسم الإشغالات والإعلانات برئاسة المركز وبالتعاون والتنسيق مع قوات الشرطة جابت الحملة شوارع المدينة حيث مرت بشوارع متفرقة من المدينة للتأكد من تنفيذ القرار.



