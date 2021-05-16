19 لاعبا في قائمة الجزيرة المطروحي لملاقاة بيلا في القسم الثاني





يستضيف الجزيرة المطروحي فريق بيلا اليوم الأحد في الرابعة عصرا بملعب المدينة الشبابية بالأسكندرية في إطار مباريات الجولة ال21 للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.



وإختار كرم جابر المدير الفني للفريق 19 لاعب إستعدادا للمباراة وهم : محمود عبد المنصف، ومحمد عادل هجرس، وإسماعيل سعيد، وأحمد فايز،والعباسي، وحامد حمدان، ومحمد رزق، وعبد الرحمن كاستيلو، ومحمد خطاب، وعبده شحاته، وحسام خليل، وأحمد عبد العال، ومحمد نور، ويوسف شعبان، ومحمد بندق، وكريم رأفت، ومحمد شيكا، وجون بويس، ومحمد شهاب.



ويحتل الجزيرة المطروحي المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة جمعهم من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 5 مباريات، وخسر في 10 مباريات.