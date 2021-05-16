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كيف استعد المنيا لاستكمال مباريات القسم الثاني

الأحد 16/مايو/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
سالم خليل
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، ثلاث مباريات وديه في شهر رمضان المبارك، استعدادا لاستكمال مباريات القسم الثاني للموسم الكروي 2020\2021.

حيث خاض نادي المنيا ثلاث مباريات منهم مباراتان مع فريقين من انديه القسم الثالث، ومباراه مع فريق من القسم الثاني وهو أسمنت أسيوط.

وخاض المنيا اول مباراتين وديتين مع كل من مركز شباب سمالوط، وفاز عليه بهدفين نظيفين، والمباراه الثانية مع فريق مركز شباب ناصر ملوي، وانتصر عليه بأربعه أهداف نظيفه، ثم اللقاء الثالث مع فريق أسمنت أسيوط وانتهي بفوز المنيا بهدفين نظيفين، وتحقيق العلامه الكامله في المباريات الوديه بتحقيق الثلاث انتصارات.

ويحل فريق نادي المنيا، ضيفا قويا علي فريق، ديروط، الثلاثاء القادم، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة دوري القسم الثاني للموسم الكروي 2020\2021.

ويحتل نادي المنيا، المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، بالتساوي مع فريق الألومنيوم في نفس عدد النقاط، لكن فريق الألومنيوم يتخطي نادي المنيا بفارق الأهداف، حيث احرز فريق الألومنيوم 28 هدفا، في حين احرز الفريق المنياوي 23 هدفا.

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