Advertisements

عاجل.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 147 فلسطينيا

الأحد 16/مايو/2021 - 01:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
أفادت قناة الغد الفضائية، بارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 147 شهيدا.

وأضافت، أن إسرائيل شنت أكثر من 40 غارة إسرائيلية سقطت على المنطقة الوسطى لقطاع غزة.

واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غزة بوابة الفجر الفجر إسرائيل

أخبار تهمك

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يضرب شباك صن داونز بقذيفة قوية من طاهر محمد طاهر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب نجم الأهلي بعد مباراة صن داونز

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يوم

"تحرش وضرب وألفاظ خارجة".. تعرف على إزمات محمد سامي مع هؤلاء الفنانين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أزمة قبل انطلاق مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| في ثالث أيام العيد.. ارتفاع في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ 13 دقيقة

عاجل.. إصابات في إسرائيل وغزة نتيجة قصف متبادل

منذ ساعة و نصف

انفجارات عنيفة تدوي في سماء تل أبيب

منذ ساعة

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. جيش الاحتلال يستعد لاجتياح غزة بريا

جيش الاحتلال يطالب سكان المستوطنات الحدودية بالبقاء داخل الملاجئ

نتنياهو يتوعد حماس بدفع ثمن باهظ

الأحد.. مجلس الأمن يعقد اجتماعا حول التصعيد في فلسطين

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن بدء الاجتياح البري لقطاع غزة

مواجهات بين شبان فلسطينيين وشرطة الاحتلال في حي الشيخ جراح

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:39 ص

عاجل| في ثالث أيام العيد.. ارتفاع في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

12:28 ص

عاجل.. إصابات في إسرائيل وغزة نتيجة قصف متبادل

12:19 ص

عاجل- إصابة قوية تضرب نجم الأهلي بعد مباراة صن داونز

12:32 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

09:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق