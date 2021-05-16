عاجل.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 147 فلسطينيا

أفادت قناة الغد الفضائية، بارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 147 شهيدا.





وأضافت، أن إسرائيل شنت أكثر من 40 غارة إسرائيلية سقطت على المنطقة الوسطى لقطاع غزة.





واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.



