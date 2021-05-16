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عاجل.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 147 فلسطينيا
الأحد 16/مايو/2021 - 01:35 ص
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أفادت قناة الغد الفضائية، بارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 147 شهيدا.
وأضافت، أن إسرائيل شنت أكثر من 40 غارة إسرائيلية سقطت على المنطقة الوسطى لقطاع غزة.
واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.
واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.
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