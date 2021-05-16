رضا عبد العال: الحظ أنقذ الأهلي أمام صن داونز

















علق رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، على فوز الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بثنائية مقابل لا شيء، مساء أمس السبت، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأكد عبدالعال في تصريحات تليفزيونية عبر قناة تن، أن الحظ أنقذ الأهلي أمام صن داونز، ولعب دورًا في فوزه،





وأشار إلى أن تألق محمد الشناوي وتصدى لأكثر من هدف محقق لفريق صن داونز، ولولا ذلك فإن الأهلي وكان سيخرج مهزومًا.



