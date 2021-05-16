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بهذه الطريقة.. سهر الصايغ تدعم القضية الفلسطينية

الأحد 16/مايو/2021 - 01:43 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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دعمت الفنانة سهر الصايغ، القضية الفلسطينية وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت سهر الصايغ صورة للأهرامات وعليها علم فلسطين، وعلقت قائلة: "غزة تحت القصف".

وتداول رواد السوشيال ميديا صورة للأهرامات وعليها علم فلسطين، فيما قال مصدر مطلع بوزارة السياحة والآثار،  إن الصورة المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا فقط.

يذكر أن سهر الصايغ شاركت في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل "الطاووس" الذي حقق نجاحًا كبيرًا مع بدء عرضه.

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