Advertisements

موعد مباراة تشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 16/مايو/2021 - 01:39 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements


يواجه فريق تشيلسي، منافسه ليستر سيتي، يوم الثلاثاء 18 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وستقام المباراة بين تشيلسي وليستر سيتي في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وخسر تشيلسي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالأمس أمام ليستر سيتي، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي.

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ ساعة و نصف

عاجل| في ثالث أيام العيد.. ارتفاع في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ 17 دقيقة

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

"تحرش وضرب وألفاظ خارجة".. تعرف على إزمات محمد سامي مع هؤلاء الفنانين

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضرب شباك صن داونز بقذيفة قوية من طاهر محمد طاهر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. أزمة قبل انطلاق مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابات في إسرائيل وغزة نتيجة قصف متبادل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يوم

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

انفجارات عنيفة تدوي في سماء تل أبيب

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل- إصابة قوية تضرب نجم الأهلي بعد مباراة صن داونز

منذ ساعة و 25 دقيقة

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

منذ حوالي 9 ساعات

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:39 ص

عاجل| في ثالث أيام العيد.. ارتفاع في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

12:28 ص

عاجل.. إصابات في إسرائيل وغزة نتيجة قصف متبادل

12:19 ص

عاجل- إصابة قوية تضرب نجم الأهلي بعد مباراة صن داونز

12:32 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

09:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق