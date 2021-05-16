موعد مباراة تشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز









يواجه فريق تشيلسي، منافسه ليستر سيتي، يوم الثلاثاء 18 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين تشيلسي وليستر سيتي في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



