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موعد مباراة ليفربول ضد وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 16/مايو/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره وست بروميتش ألبيون، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره وست بروميتش ألبيون، على أرضية ملعب هاوثورنس، معقل الأخير.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، بينما يتواجد وست بروميتش ألبيون في المركز التاسع عشر برصيد 26 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS 2 HD PREMIUM.

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ليفربول بطلًا للدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي

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