Advertisements

نادر السيد: الشناوي أفضل حارس في مصر ومستاء من الهجوم عليه

الأحد 16/مايو/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements



أكد نادر السيد نجم حراسة المرمى المصري السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو أفضل حارس في مصر.

عبر السيد في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، عن استيائه من الهجوم على الشناوي بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه يرفض أن يتم محاسبته بالقطعة.

وأكد أن الشناوي هو الأفضل في مصر منذ عدة مواسم، موضحاً أنه لعب دوراً كبيراً في الفوز الذي حققه الأهلي على صن داونز، حيث نجح فى التصدي لأكثر من فرصة حقيقية للفريق الجنوب إفريقي، وهو أفضل لاعبي المباراة.

يشار إلى أن الأهلي حقق الفوز أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين مقابل لاشيء، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادر السيد دوري أبطال إفريقيا الشناوي الاهلي

أخبار تهمك

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابات في إسرائيل وغزة نتيجة قصف متبادل

منذ ساعتين و 5 دقيقة

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أزمة قبل انطلاق مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضرب شباك صن داونز بقذيفة قوية من طاهر محمد طاهر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"تحرش وضرب وألفاظ خارجة".. تعرف على إزمات محمد سامي مع هؤلاء الفنانين

منذ حوالي 6 ساعات

انفجارات عنيفة تدوي في سماء تل أبيب

منذ أقل من ساعتين

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب نجم الأهلي بعد مباراة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| في ثالث أيام العيد.. ارتفاع في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ أقل من ساعتين

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 14 ساعة

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يوم

أول تعليق من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موضوعات متعلقة

جمهور الأهلي يتوافد على برج العرب قبل مباراة صن داونز

تفاصيل "جلسة القتال" للفوز على صن داونز

طوابير من جماهير الأهلي تحتشد أمام برج العرب

قبل لقائهما الليلة.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

الأهلي يضرب صن داونز بثنائية "معلول" ويقترب من نصف نهائي الأبطال

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:39 ص

عاجل| في ثالث أيام العيد.. ارتفاع في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

12:28 ص

عاجل- إصابة قوية تضرب نجم الأهلي بعد مباراة صن داونز

12:32 ص

عاجل.. إصابات في إسرائيل وغزة نتيجة قصف متبادل

12:19 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

09:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق