نادر السيد: الشناوي أفضل حارس في مصر ومستاء من الهجوم عليه













أكد نادر السيد نجم حراسة المرمى المصري السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو أفضل حارس في مصر.





عبر السيد في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، عن استيائه من الهجوم على الشناوي بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه يرفض أن يتم محاسبته بالقطعة.





وأكد أن الشناوي هو الأفضل في مصر منذ عدة مواسم، موضحاً أنه لعب دوراً كبيراً في الفوز الذي حققه الأهلي على صن داونز، حيث نجح فى التصدي لأكثر من فرصة حقيقية للفريق الجنوب إفريقي، وهو أفضل لاعبي المباراة.



