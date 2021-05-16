ابنة نادية العراقية توجه رسالة لوالدتها بعد تدهور حالتها الصحية

وجهت ابنة الفنانة نادية العراقية رسالة مؤثرة لوالدتها بعد تدهور حالتها الصحية، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ماما ارجعيلنا وارجعي لبابا احنا اتكسرنا جامد اوي بجد احنا عايزينك وسطنا.. يارب ريح قلب ابويا وطمنه عليها يارب".



كانت ابنة نادية العراقية، كشفت عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها من خلال حسابها على فيسبوك.



وكتبت: "ماما حالتها بقت فوق الخطر للاسف الشديد و ربنا يستر في الساعات اللي جاية انا بس اتمنى ترجع يوم واحد ع الاقل اسمع صوتها و اشوف ضحكتها واشم ريحتها".





وتابعت "أنا مش عايزة اكتر من كده عايزة اعرف راضية عني ولا لأ انا بجد بحبك اوي يا ماما يا اجمل صاحبة في الدنيا مش هلاقي زيك والله انتي غالية اوي يا ماما يارب ما تحرمني منها و من حنانها يارب".