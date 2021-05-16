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"ديدو" يحتل المركز الثاني من بين أفلام عيد الفطر المبارك

الأحد 16/مايو/2021 - 02:45 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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بلغت إيرادات فيلم "ديدو" للنجم كريم فهمي، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، مليون و836 ألف و946 جنيه، ليأتي ثاني أفلام العيد من حيث الصدارة بعد فيلم أحمد نوتردام لـلنجم رامز جلال.

فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي، بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا، حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

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