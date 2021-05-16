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شاهد.. لحظة هجوم طائرات الاحتلال الإسرائيلي على غزة
الأحد 16/مايو/2021 - 02:18 ص
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بثت قناة الغد الفضائية، لقطات للحظة قصف الطائرات الإسرائيلية على قطاع غزة.
شاهد.. لقطات من القصف الإسرائيلي على قطاع #غزة قبل قليل#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/ujQkF3ly5f— قناة الغد (@AlGhadTV) May 15, 2021
وكانت إسرائيل شنت أكثر من 40 غارة إسرائيلية سقطت على المنطقة الوسطى لقطاع غزة، بينما ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 147 شهيدا.
واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.
واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.
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