شاهد.. لحظة هجوم طائرات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

بثت قناة الغد الفضائية، لقطات للحظة قصف الطائرات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت إسرائيل شنت أكثر من 40 غارة إسرائيلية سقطت على المنطقة الوسطى لقطاع غزة، بينما ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 147 شهيدا.





واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.



