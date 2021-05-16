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أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

الأحد 16/مايو/2021 - 02:59 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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ردت الفنانة مها أحمد، علي الهجوم الذي تعرضت له من جانب والدة النجم أحمد السقا وشقيقته فاطمة، وذلك بعد أن فتحت "مها" النار علي نجمين من زملائها في الوسط الفني دون ذكر أسماءهما.

ونشرت مها عبر حسابها علي إنستجرام صورة لخرزة زرقاء وعلقت: "بحبها وبتفاءل بيها قوى.. بتبعد أى عين شريرة.. بصراحه بخاف من الحسد قوي".

جدير بالذكر أن الفنانة مها أحمد أثارت ضجة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب منشور، وجهت من خلاله رسالة قوية لنجمين بالوسط الفني لم تذكر اسميهما صراحة، وتحدثت كيف تعاملا معها رغم كونها ممثلة معروفة، وأبدت سعادتها بما حدث لهما في موسم رمضان الأخير، وجاء في منشورها: «عوضي على الله، دى الجملة اللى دايما بقولها لما أتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملا مسلسل واتنجمت عليهما بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم، وركبت عليهما إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين، رغم أن طول عمرهما مبيعملوش كده مع أي زميلة لهما أقربها أنا».

وتابعت: «النجم الأولانى بينى وبينه عيش وملح وزمالة، رشحت في مسلسل بطولته وكان بيقنعنى بدور، ولما وافقت بعتولى دور تانى معرفوش دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض أنه عارف قيمتى الفنية، وعارف إنى إضافة له، اتهرب منى وماوقفش جنبى، وباعنى رغم أن الكل عارف إنى زى أخته (ندل)».

وأضافت: «أما التانى، كان في بداياته يتمنى يسلم عليا، ويقولى يا أستاذة، نزلت من نفسى وقولتله مش هنشتغل مع بعض، ما هي الحوجة مرة، رد وقالى الدور بينادى صاحبه، طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسى وعشت أسود أيام حياتى عياط واكتئاب، وقولت عوضى عليك يارب».

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