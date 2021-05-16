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رد ناري من محمد العدل على تصريحات مها أحمد المسيئة للسقا وكرارة

الأحد 16/مايو/2021 - 03:21 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حرص المخرج محمد العدل على توجيه رسالة للفنانة مها أحمد بعد تصريحاتها الأخيرة ضد النجمين أمير كرارة وأحمد السقا.

وكتب محمد العدل عبر حسابه على "فيسبوك": "يا أستاذة مها أحمد .. عيب كدة والله عيب وكتاب الله عيب.. مش ممكن كل ما زميل يبقي عنده مشكلة أو غلطان أو أيا كان .. بدل ما نقف معاه أو نقعد ساكتين، نستغل الفرصة ونطلع نقول كلام أهبل عشان الناس تتكلم عننا أقولك تاني والله عيب.

جدير بالذكر أن الفنانة مها أحمد أثارت ضجة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب منشور، وجهت من خلاله رسالة قوية لنجمين بالوسط الفني لم تذكر اسميهما صراحة، وتحدثت كيف تعاملا معها رغم كونها ممثلة معروفة، وأبدت سعادتها بما حدث لهما في موسم رمضان الأخير، وجاء في منشورها: «عوضي على الله، دى الجملة اللى دايما بقولها لما أتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملا مسلسل واتنجمت عليهما بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم، وركبت عليهما إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين، رغم أن طول عمرهما مبيعملوش كده مع أي زميلة لهما أقربها أنا».

وتابعت: «النجم الأولانى بينى وبينه عيش وملح وزمالة، رشحت في مسلسل بطولته وكان بيقنعنى بدور، ولما وافقت بعتولى دور تانى معرفوش دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض أنه عارف قيمتى الفنية، وعارف إنى إضافة له، اتهرب منى وماوقفش جنبى، وباعنى رغم أن الكل عارف إنى زى أخته (ندل)».

وأضافت: «أما التانى، كان في بداياته يتمنى يسلم عليا، ويقولى يا أستاذة، نزلت من نفسى وقولتله مش هنشتغل مع بعض، ما هي الحوجة مرة، رد وقالى الدور بينادى صاحبه، طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسى وعشت أسود أيام حياتى عياط واكتئاب، وقولت عوضى عليك يارب».



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