Advertisements

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة القادمة

الأحد 16/مايو/2021 - 02:31 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements


زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل إنطلاق فعاليات الجولة ال 22من عمر البطولة والمقرر لها الاربعاء التاسع عشر من مايو الجاري.

حافظ نادي الزمالك على صدارته لترتيب الدوري بعد تغلبه على نادي انبي بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي في إطار الجولة ال22 من عمر البطولة.

واستمر النادي الأهلي في وصافة الدوري، رغم تأجيل مباراته ضد دجلة والمقرر إقامتها يوم 18 مايو الجاري، بسبب ارتباطات الأهلي بمواجهة صن داونز في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا والذي انتهى لصالح المارد الأحمر بهدفين نظيفين.

وصعد المصري البورسعيدي للمركز الثالث بعد تغلبه على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الإسكندرية.

وجاء ترتيب الدوري على النحو التالي:
1- الزمالك 48 نقطة
2- الأهلي 41 نقطة
3- المصري 36 نقطة
4- بيراميدز 34 نقطة
5- سموحة 32 نقطة
6- سيراميكا 31 نقطة
7- الاتحاد 31 نقطة
8- غزل المحلة 30 نقطة
9- مصر المقاصة 30 نقطة
10- إنبي 28 نقطة
11- طلائع الجيش 27 نقطة
12- الإسماعيلي 26 نقطة
13- الجونة 26 نقطة
14- المقاولون 24 نقطة
15- أسوان 21 نقطة
16- البنك الأهلي 18 نقطة
17- وادي دجلة 16 نقطة
18- الإنتاج الحربي 13 نقطة

أخبار تهمك

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يوم

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابات في إسرائيل وغزة نتيجة قصف متبادل

منذ حوالي 3 ساعات

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 6 ساعات

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ حوالي 12 ساعة

انفجارات عنيفة تدوي في سماء تل أبيب

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ أقل من نصف ساعة

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب نجم الأهلي بعد مباراة صن داونز

منذ ساعتين و 53 دقيقة

أول تعليق من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| في ثالث أيام العيد.. ارتفاع في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضرب شباك صن داونز بقذيفة قوية من طاهر محمد طاهر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. جيش الاحتلال يشن أكثر من 100 غارة على غزة خلال ساعات

منذ 42 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 ص

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

عاجل| في ثالث أيام العيد.. ارتفاع في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

01:39 ص

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

12:28 ص

عاجل.. جيش الاحتلال يشن أكثر من 100 غارة على غزة خلال ساعات

02:42 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

09:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق