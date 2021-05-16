جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة القادمة









زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل إنطلاق فعاليات الجولة ال 22من عمر البطولة والمقرر لها الاربعاء التاسع عشر من مايو الجاري.





حافظ نادي الزمالك على صدارته لترتيب الدوري بعد تغلبه على نادي انبي بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي في إطار الجولة ال22 من عمر البطولة.





واستمر النادي الأهلي في وصافة الدوري، رغم تأجيل مباراته ضد دجلة والمقرر إقامتها يوم 18 مايو الجاري، بسبب ارتباطات الأهلي بمواجهة صن داونز في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا والذي انتهى لصالح المارد الأحمر بهدفين نظيفين.





وصعد المصري البورسعيدي للمركز الثالث بعد تغلبه على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الإسكندرية.





وجاء ترتيب الدوري على النحو التالي:

1- الزمالك 48 نقطة

2- الأهلي 41 نقطة

3- المصري 36 نقطة

4- بيراميدز 34 نقطة

5- سموحة 32 نقطة

6- سيراميكا 31 نقطة

7- الاتحاد 31 نقطة

8- غزل المحلة 30 نقطة

9- مصر المقاصة 30 نقطة

10- إنبي 28 نقطة

11- طلائع الجيش 27 نقطة

12- الإسماعيلي 26 نقطة

13- الجونة 26 نقطة

14- المقاولون 24 نقطة

15- أسوان 21 نقطة

16- البنك الأهلي 18 نقطة

17- وادي دجلة 16 نقطة