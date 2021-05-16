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عاجل.. جيش الاحتلال يشن أكثر من 100 غارة على غزة خلال ساعات

الأحد 16/مايو/2021 - 02:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن أكثر من 100 غارة أهداف في قطاع غزة خلال الساعة الماضية.

إلى ذلك، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 147 شهيدا.

واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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