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ذنبك إنك جميلة.. دنيا عبد العزيز توجه رسالة لفلسطين

الأحد 16/مايو/2021 - 04:20 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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دعمت الفنانة، دنيا عبد العزيز فلسطين إثر التصعيد الإسرائيلي الحالي هناك وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت دنيا عبد العزيز رسالة مضمونها:" فلسطين ذنبك إنك جميلة كيوسف وخانك العالم كاخوته".

يذكر أن آخر أعمال دنيا عبد العزيز مشاركتها في مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال وعدد من نجوم الفن مثل أحمدبدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمدالصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

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