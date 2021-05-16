تعرف على موعد نهائي اليوروباليج بين مانشستر يونايتد وفياريال





يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة نظيره فياريال الإسباني، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2020/2021.





تأهل فريق فياريال إلى النهائي، بعد الفوز على آرسنال الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف في الذهاب والتعادل سلبيًا دون أهداف في لقاء الإياب.





بينما وصل مانشستر يونايتد إلى الدور النهائي على حساب روما، رغم الهزيمة بنتيجة 3-2 في مباراة الإياب، لكنه فاز ذهابًا بنتيجة 6-2، ليتأهل بنتيجة 8-5 في مجموع لقائي الذهاب والعودة.



