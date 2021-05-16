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شادي محمد: الأهلي الأقرب لحصد اللقب الإفريقي وبواليا لا يليق

الأحد 16/مايو/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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علق شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق، على فوز المارد الأحمر أمام صن داونز الجنوب إفريقي، مساء أمس السبت، بهدفين دون رد، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد شادي محمد في تصريحات تليفزيونية عبر قناة Ten، أن الأهلي هو الأقرب لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، موضحا أنه قطع شوطاً كبيراً نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي، وأن الفوز بثنائية نظيفة أمام صن داونز، نتيجة جيدة.

وأوضح أن الجيل الحالي في الأهلي قادر على تكرار إنجاز الموسم الماضي والتتويج باللقب العاشر لدوري الأبطال الإفريقي.

كما طالب بضرورة عودة عمرو جمال مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف طلائع الجيش، بالإضافة إلى أحمد ياسر ريان المعار إلى سيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أنهما  أفضل من الزامبي والتر بواليا المهاجم الحالي للفريق.


وتابع، "عمرو جمال نجح في تسجيل 9 أهداف، وأحمد ياسر ريان استطاع أن في يسجل 11 هدف حتى الآن ويتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، وأرى أن عودتهما إلى الأهلي الموسم المقبل أفضل من التعاقد مع محترفين لا يليقون بمكانة النادي الأهلي".

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