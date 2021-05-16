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"ثانية واحدة" يحتل المركز الثالث بين أفلام عيد الفطر المبارك

الأحد 16/مايو/2021 - 05:46 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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بلغت إيرادات فيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني - أمس السبت ثالث أيام عيد الفطر المبارك 449 الفا، ليأتي في المركز الثالث من بين أفلام العيد من حيث الصدارة بعد فيلمي «أحمد نوتردام» لـ رامز جلال و«ديدو» للفنان كريم فهمي.

تدور أحداث فيلم «ثانية واحدة» في إطار رومانسي كوميدي، حول شاب يتعرف على فتاة ويحدث لها العديد من المشاكل، حتى يتعرض هذا الشاب لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب.

فيلم «ثانية واحدة» إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته بطولة دينا الشربيني ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.

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