برفقة كلبها.. أحدث ظهور لنرمين الفقي عبر إنستجرام

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت نرمين الفقي فيها بإطلالة جذابة وأنيقة، حظيت من خلالها على إعجاب متابعيها عبر التعليقات، وظهرت وهي تداعب كلبها، وترتدي توب بحمالات مكشوف الظهر، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة وأنثوية .





شاركت الفنانة نرمين الفقي في مسلسل النمر مع عدد من نجوم الفن، الذي تم عرضه في السباق الدرامي الرمضاني المنقضي.





مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود،بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح.