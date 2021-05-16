تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الجولة المقبلة









زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل إنطلاق فعاليات الجولة ال 22من عمر البطولة والمقرر لها الأربعاء التاسع عشر من مايو الجاري.





اعتلى المغربي اشرف بن شرقي نادي الزمالك صدراة الهدافين برصيد 11هدف بعد تسجيبه هدف في فوز فريقه بثلاثية على انبي في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي.





ونجح أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا فى الوصول لمقدمة هدافى الدورى بالتساوى مع أشرف بن شرقى بـ11 هدفا لكل منهما.





وجاء عمر كمال عبد الواحد في الترتيب الثالث للهدافين بالتساوي مع احمد سمير فرج لاعب الطلائع ب10 أهداف لكل لاعب.





وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري على النحو التالي:





أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 11 هدف.





أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا 10 أهداف.





عمر كمال لاعب المصري البورسعيدي 10 أهداف.





أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 10 أهداف.





محمد شريف لاعب الأهلي 9 اهداف.





حسام حسن لاعب سموحة 9 أهداف.





يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك 9 أهداف.





عمرو جمال لاعب طلائع الجيش 9 اهداف.





رمضان صبحي لاعب بيراميدز 7 أهداف.





رامي صبري لاعب إنبي 7 أهداف.





فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي 7 أهداف.



