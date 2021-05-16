تشكيل ليفربول المتوقع ضد وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي









يلتقي نادي ليفربول أمام نظيره وست بروميتش ألبيون، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره وست بروميتش ألبيون، على أرضية ملعب هاوثورنس، معقل الأخير.





ويحتل ليفربول حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، بينما يتواجد وست بروميتش ألبيون في المركز التاسع عشر برصيد 26 نقطة.





ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: أليسون بيكير.





خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، ويليامز، روبرتسون.





خط الوسط: فابينيو، تياجو، جونز.



