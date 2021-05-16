إسرائيل تستهدف شاطئ مدينة غزة بالقذائف

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل، بأن زوارق إسرائيلية تستهدف شاطئ مدينة غزة بالقذائف.





واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.



