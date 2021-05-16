Advertisements

إسرائيل تستهدف شاطئ مدينة غزة بالقذائف

الأحد 16/مايو/2021 - 04:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
أفادت قناة العربية، في خبر عاجل، بأن زوارق إسرائيلية تستهدف شاطئ مدينة غزة بالقذائف.

واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غزة بوابة الفجر الفجر إسرائيل

أخبار تهمك

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 7 ساعات

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ حوالي 13 ساعة

بالمستندات.. المخرج محمد سامي استولى على فكرة "البرنس".. والكشف عن هوية المؤلف الحقيقي للمسلسل

منذ 33 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ حوالي 5 ساعات

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابات في إسرائيل وغزة نتيجة قصف متبادل

منذ حوالي 5 ساعات

رد ناري من محمد العدل على تصريحات مها أحمد المسيئة للسقا وكرارة

منذ أقل من ساعتين

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يضرب شباك صن داونز بقذيفة قوية من طاهر محمد طاهر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ ساعتين

عاجل| في ثالث أيام العيد.. ارتفاع في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. جيش الاحتلال يشن أكثر من 100 غارة على غزة خلال ساعات

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل- إصابة قوية تضرب نجم الأهلي بعد مباراة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يوم

أمير كرارة لـ مهما أحمد: "متكلمتش غير بعد قرار محمد سامي"

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. جيش الاحتلال يستعد لاجتياح غزة بريا

نتنياهو يتوعد حماس بدفع ثمن باهظ

الأحد.. مجلس الأمن يعقد اجتماعا حول التصعيد في فلسطين

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن بدء الاجتياح البري لقطاع غزة

مواجهات بين شبان فلسطينيين وشرطة الاحتلال في حي الشيخ جراح

عاجل.. إصابات في إسرائيل وغزة نتيجة قصف متبادل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 ص

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

بالمستندات.. المخرج محمد سامي استولى على فكرة "البرنس".. والكشف عن هوية المؤلف الحقيقي للمسلسل

04:29 ص

عاجل| في ثالث أيام العيد.. ارتفاع في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

01:39 ص

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

12:28 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

09:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق