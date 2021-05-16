بالمستندات.. المخرج محمد سامي استولى على فكرة "البرنس".. والكشف عن هوية المؤلف الحقيقي للمسلسل





اتهم المحامي أحمد أبو يوسف، المخرج محمد سامي بالاستيلاء على فكرة مسلسل "البرنس" الشهير للنجم محمد رمضان الذي تم عرضه في رمضان 2020.





وأشار إلى أنه في غصون عام ٢٠١٩ وبالتحديد شهر سبتمبر أرسل قصة وفكرة مسلسل البرنس لمحمد سامي لإخراج وبعدها أرسل الأخير رسالة صوتية بصوته يطلب إرسال المصنف الفنى له لتانى مره وبالفعل تم إرساله له لإخراجها وحسب.





وقال إنه تفاجأ بعرض المسلسل فى رمضان ٢٠٢٠ مما دعاه لرفع دعوى قضائية ضده بوقف عرض المسلسل وشكواه في نقابة السينمائين وكذلك في وزارة الثقافة الإداره المركزية الرقابه على المصنفات الفنية وانتهى التقرير فيها إلى أنه يوجد تطابق فى الفكرة والشخصيات الدرامية والصراع الدرامى للعملين.





وأوضح أن هذا التقرير تقرير دولة صادر من جهه حكومية تمثل الدولة التى لا يتفق على خلاف ما انتهت إليه من تقرير وهذا هو السبب وراء ما حدث في الأيام الأخيرة من أحداث تشهدها الساحة الدرامية بمصر .



























