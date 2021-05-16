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تعرف على معلق مباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي
الأحد 16/مايو/2021 - 04:26 ص
محمد الدمتناوي
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يواجه نادي ليفربول نظيره فريق وست بروميتش ألبيون، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره وست بروميتش ألبيون، على أرضية ملعب هاوثورنس، معقل الأخير.
ويحتل ليفربول حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، بينما يتواجد وست بروميتش ألبيون في المركز التاسع عشر برصيد 26 نقطة.
ومن المقرر أن يقوم المصري أحمد الطيب، بمهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون.
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