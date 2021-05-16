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كارتيرون يحذر إدارة الزمالك من حدوث خلل في الفريق لهذا السبب

الأحد 16/مايو/2021 - 04:28 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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سيطر القلق على الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بسبب اقتراب رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.

وحذر كارتيرون، إدارة الزمالك، وطالب بضرورة التعاقد مع بديل لساسي لعدم تكرار ما حدث مع مصطفى محمد عند رحيله.

وكان مصطفى محمد انتقل إلى صفوف جلاتا سراي التركي، في يناير 2021، على سبيل الإعارة، وتم التعاقد مع سيف الدين الجزيري ومروان حمدي، لتعويض رحيله، إلا أنهما لم ينجحا حتى الآن في وضع بصمة واضحة.

وحتى الآن لم يتم حسم ملف التجديد لفرجاني ساسي، حيث أن الخلاف بين الجانبين يكمن في المقابل المادي.

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