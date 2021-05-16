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موعد مباراة برشلونة أمام سيلتا فيجو فى الدوري الإسباني
الأحد 16/مايو/2021 - 04:54 ص
علي ماهر حلمي
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يلتقي نادي برشلونة اليوم الأحد نظيره فريق سيلتا فيجو ضن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث فى جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز خلف المتصدر اتلتيكو مدريد والوصيف ريال مدريد.
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