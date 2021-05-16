موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري









يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة طلائع الجيش ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بالدوري المصري





وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد تغلب على ضيفه إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بملعب القاهرة الدولي، مساء الجمعة، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2020-2021.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش، مساء الخميس المقبل الموافق 20 من مايو وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري.



