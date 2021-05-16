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وزارة الصحة بغزة تعلن سقوط 3 ضحايا جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة
الأحد 16/مايو/2021 - 05:02 ص
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أعلنت وزارة الصحة في غزة، سقوط 3 ضحايا جراء الغارات الإسرائيلية، وفقا لما أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.
أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن أكثر من 100 غارة أهداف في قطاع غزة خلال الساعة الماضية.
واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.
واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.
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