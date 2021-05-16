Advertisements
شاهد.. اشتباكات بين فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي
الأحد 16/مايو/2021 - 05:41 ص
Advertisements
كشفت وسائل إعلام فلسطينية، وقوع اشتباكات مسلحة بين شباب فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز قلنديا شمال القدس.
جانب من الاشتباكات المسلحة بين قوات الاحتلال والشبان على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة pic.twitter.com/QEhA9SLMgB— فلسطين الآن (@paltimes2015) May 15, 2021
إلى ذلك، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 147 شهيدا.
واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.
واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements