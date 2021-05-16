شاهد.. اشتباكات بين فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، وقوع اشتباكات مسلحة بين شباب فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز قلنديا شمال القدس.

جانب من الاشتباكات المسلحة بين قوات الاحتلال والشبان على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة pic.twitter.com/QEhA9SLMgB — فلسطين الآن (@paltimes2015) May 15, 2021





إلى ذلك، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 147 شهيدا.





واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.



