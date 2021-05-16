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حكيمي وسيلة ريال مدريد من أجل ضم نجم إنتر ميلان

الأحد 16/مايو/2021 - 06:14 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد الإسباني يستعد لتجهيز عرضًا مغريًا لأحد نجوم إنتر ميلان الإيطالي من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن إنتر ميلان مستعد للتضحية بنجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وذلك من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية للنادي الإيطالي.

وأوضحت  الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع لاوتارو من أجل دعم هجوم الملكي إلى جانب الفرنسي كريم بنزيما.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد سيقدم راتبًا سنويًا للاوتارو يبلغ قدره 9 ملايين يورو أي ضعف المبلغ الذي يرغب إنتر ميلان في عرضه على النجم الأرجنتيني من أجل تجديد عقده.

ولفتت الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد سيقدم لإنتر ميلان 90 مليون يورو من أجل التعاقد مع لاوتارولكن سيخصم منها الأموال المتبقية في صفقة الظهير المغربي أشرف حكيمي والتي تعثر النيراتزوري في تسديدها.

  

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