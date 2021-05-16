نجم ليفربول مطلوب بشدة في برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه الشديد بأحد نجوم ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن عقد الهولندي جورجينيو فينالدوم نجم ليفربول ينتهي مع الحمر عقب نهاية الموسم الحالي وأن وارتبط اسمه بقوة بالرحيل إلى برشلونة في ظل تواجد مواطنه رونالد كومان على رأس القيادة الفنية للنادي الكتالوني.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة مصمم على إتمام صفقة فينالدوم البالغ من العمر 30 عامًا بأي شكل من الأشكال.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يعلم جيدًا أن كرة القدم اختلفت في الفترة الأخيرة وأصبحت تعتمد أكثر على القوة البدنية وهو ما لا يتوفر في لاعبي وسطه الحاليين.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن هذا السبب هو الذي دفع برشلونة للتفكير في التعاقد مع فينالدوم وسيحاولون إتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن اسم فينالدوم ارتبط بالانتقال إلى برشلونة في الصيف الماضي لكن ليفربول تمسك به على أمل إقناعه بتجديد عقده .





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة لا يعتبر النادي الوحيد الذي ارتبط بالتعاقد مع فينالدوم، حيث هناك اهتمام من جانب إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني.



