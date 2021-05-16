نجم ميلان يعلق على عودته إلى ريال مدريد





تحدث الإسباني إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الإسباني المعار حاليًا إلى ميلان الإيطالي عن مستقبله مع الملكي.





وأشارت شبكة سبورت ميدياست العالمية إلى أن إعارة دياز مع ميلان تنتهي في الصيف المقبل وأن الروسونيري يفاوض ريال مدريد لشراء النجم الإسباني أو تجديد إعارته.





وقال دياز في تصريحات نقلتها الشبكة العالمية:"يجب أن يلعب ميلان في دوري أبطال أوروبا, إنها بطولة مهمة للغاية، التأهل يعني الكثير بالنسبة لنا".





وأضاف:"عندما كنا أطفالًا، كنا نحلم جميعًا باللعب في هذه البطولة، وإذا واصلنا على هذا المستوى يمكننا اللعب في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل".





وعن مستقبله, علق دياز قائلا:" أنا سعيد جدًا لوجودي هنا في ميلان. إنها مدينة رائعة ونادٍ مبهر، الجماهير هنا تمنحني الكثير من المودة والشعور الرائع".





وتابع:"نريد أن نمنح الفرح للجمهور الآن وكما أقول دائمًا، فإن الأولوية لميلان ومحاولة تقديم الأفضل للفريق".



