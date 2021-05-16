موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في البريميرليج





يترقب عشاق الدوري الإنجليزي مباراة مانشستر سيتي وبرايتون والمقرر إقامتها على ملعب فالمر معقل برايتون وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وعلى الرغم من تتويجه بلقب البريميرليج, يسعى مانشستر سيتي لمواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق رقم قياسي والفوز بالمباراة من أجل الاستعداد لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والذي سيواجه فيه تشيلسي.

وعلى جانب آخر, يسعى برايتون للفوز بالمباراة وذلك بعد هزيمته في الجولة الماضية على يد وولفر هامبتون.

وكانت مباراة الذهاب بين السيتزنز وبرايتون انتهت بفوز المان سيتي بهدف نظيف.

يحتل مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة بينما يحتل برايتون المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة.

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وبرايتون يوم الثلاثاء 18مايو2021 على ملعب فالمر معقل برايتون وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



