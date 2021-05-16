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موعد مباراة بيراميدز ضد إنيمبا في كأس الكونفدرالية الأفريقية

الأحد 16/مايو/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستضيف فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز نظيره إنيمبا النيجيري ،ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بستاد الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد ، بستاد الدفاع الجوي.

وكان بيراميدز صعد للدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، كثانِ مجموعته خلف الرجاء المغربي، حيث جمع الفريق السماوي 12 نقطة، بعد أن فاز على نكانا الزامبي ذهابًا وإيابًا، وعلى فريق نامونجو التنزاني، ذهابًا وإيابًا، وخسر أمام الرجاء البيضاوي المغربي، ذهابًا وإيبًا.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر قناة بي ان سبورت 6 التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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بيراميدز الكونفدرالية الافريقية إنيمبا

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